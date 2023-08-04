В Новосибирске парковка у цирка станет пешеходной зоной

Благоустроительные работы на территории между цирком и Вознесенским собором завершат в октябре.В рамках благоустройства территории между цирком, Вознесенским Кафедральным собором и Нарымским сквером ликвидирована стихийная стоянка автотранспорта.
Благоустроительные работы на территории между цирком и Вознесенским собором завершат в октябре.В рамках благоустройства территории между цирком, Вознесенским Кафедральным собором и Нарымским сквером ликвидирована стихийная стоянка автотранспорта.
Свежие комментарии