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В Новосибирске парковка у цирка станет пешеходной зоной

В Новосибирске парковка у цирка станет пешеходной зоной

Благоустроительные работы на территории между цирком и Вознесенским собором завершат в октябре.В рамках благоустройства территории между цирком, Вознесенским Кафедральным собором и Нарымским сквером ликвидирована стихийная стоянка автотранспорта.

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