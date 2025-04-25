США могут лишить Зеленского военной поддержки и разведданных для мира

США могут надавить на Зеленского, предлагая принять их мирный план, прекратив поддержку Украины в виде разведданных и военной техники; такие шаги обсуждают Трамп и Белый дом, разочарованные нежеланием Зеленского признать Крым частью России.
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