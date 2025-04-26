Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по Украине — Лавров

Серьезные предложения по урегулированию украинского конфликта выдвигает и рассмаривает российская сторона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 апреля в интервью американской телекомпании CBS.
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