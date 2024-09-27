Врач рассказала о питании для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Рацион питания — важная часть лечения, которая у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями должна поддерживать нормальный вес, защищать их от сахарного диабета, так как болезни сердца и сосудов довольно часто сопровождаются диабетом, и снижать уровень холестерина.
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