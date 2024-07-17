Женщину с тележкой с окуловской улицы Революции оштрафовали на 2 тысячи рублей

Как сообщила пресс-секретарь Окуловского районного суда Елена Капитонова, на одном из участков мирового суда Окуловского судебного района рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Табаковой И.
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