ТАСС: ВСУ пытаются подойти к позициям сил России под Херсоном с помощью БПЛА

Командир штурмового отряда Декстер сообщил журналистам, что украинские войска используют беспилотные летательные аппараты на линии соприкосновения в Херсонской области для создания безопасного подхода к позициям сил Российской Федерации, но подобные попытки не приносят результата, передает ТАСС.
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