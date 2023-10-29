ТАСС: ВСУ пытаются подойти к позициям сил России под Херсоном с помощью БПЛА

Командир штурмового отряда Декстер сообщил журналистам, что украинские войска используют беспилотные летательные аппараты на линии соприкосновения в Херсонской области для создания безопасного подхода к позициям сил Российской Федерации, но подобные попытки не приносят результата, передает ТАСС.