Bungie настигла волна увольнений — Destiny 2: The Final Shape и Marathon перенесены Журналист Bl...

Bungie настигла волна увольнений — Destiny 2: The Final Shape и Marathon перенесеныЖурналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что сокращения настигли ещё одну принадлежащую Sony Interactive Entertainment студию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)