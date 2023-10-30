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Bungie настигла волна увольнений — Destiny 2: The Final Shape и Marathon перенесены Журналист Bl...

Bungie настигла волна увольнений — Destiny 2: The Final Shape и Marathon перенесены Журналист Bl...

Bungie настигла волна увольнений — Destiny 2: The Final Shape и Marathon перенесеныЖурналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что сокращения настигли ещё одну принадлежащую Sony Interactive Entertainment студию.

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