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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт один из лучших среди спортсменов, которые занимаются бизнесом»

Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт один из лучших среди спортсменов, которые занимаются бизнесом»

Легендарный игрок НБА отметил, что звездный форвард «Санз» успешно проявляет себя не только на площадке, но и в бизнесе.

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