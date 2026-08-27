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Zeekr 9X — автомобиль, который решил, что роскошь должна быть технологичной

Zeekr 9X — автомобиль, который решил, что роскошь должна быть технологичной

Еще недавно китайский автомобильный люкс нужно было объяснять — теперь его достаточно показать. Новый Zeekr 9X выглядит как заявка на место за одним столом с Range Rover, Bentley и другими европейскими тяжеловесами: больше пяти метров кузова, три ряда кресел, интерьер с кожей Nappa, натуральным деревом и хрусталем, 32 динамика Naim и гибридная установка мощностью почти 900 лошадиных сил.

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