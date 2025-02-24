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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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NetherRealm показала геймплейный трейлер T-1000 для Mortal Kombat 1 и нового камео-бойца Ра...

NetherRealm показала геймплейный трейлер T-1000 для Mortal Kombat 1 и нового камео-бойца Ра...

NetherRealm показала геймплейный трейлер T-1000 для Mortal Kombat 1 и нового камео-бойцаРазработчики Mortal Kombat 1 показали первый тизер трейлер с T-1000, культового антагониста из “Терминатора 2”, а также анонсировали нового камео-бойца – Madam Bo.

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