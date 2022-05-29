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СПИСОК ПРОДУКТОВ, КОТОРЫХ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ДЕТЯМ

СПИСОК ПРОДУКТОВ, КОТОРЫХ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ДЕТЯМ

безалкогольный напиток "Тархун",  (марка "Росинка") - содержит опасный краситель Е102;     шоколадный батончик MilkyWay, произведен в России (компания "Марс") - содержит опасный краситель Е129;       безалкогольный напиток Schweppes,  "Пряна Журавлина" (компания Кока-Кола) - содержит опасный краситель Е129; безалкогольный напиток "С вкусом лайма",  (марка "Оболонь") - содержит опасный краситель Е102;     мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки»,  (марка «Полная чаша») - содержат опасные красители Е102 и Е110;     детские драже M&Ms, произведены в России (компания "Марс") - содержат сразу 5 опасных красителей;     конфеты «Барбарис»,  (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е122; драже "Морские камешки",  (марка "Полная чаша") - содержат опасные красители Е102 и Е122;     конфеты «Дюшес»,  (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е102; напиток соковый «Сицилийский красный апельсин», (марка "Сандора") - содержит опасный краситель Е110;     конфеты «Гусиные лапки»,  (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е129; рулет с начинкой «клубника» 7 days, произведен в России (марка Chipita) - содержит опасный краситель Е124;     две марки печенья "Фруктберри" с вкусом клубники и с вкусом вишни, произведено в Украине (марка "АВК") - содержит опасный краситель Е122;     мармелад для больных диабетом «Розмай»,  - содержит сразу 3 опасных красителя Е102, Е122, Е124   безалкогольный сокосодержащий напиток Fanta,  (компания Кока-Кола) — содержит опасный краситель Е104.

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