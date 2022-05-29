СПИСОК ПРОДУКТОВ, КОТОРЫХ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ДЕТЯМ

безалкогольный напиток "Тархун", (марка "Росинка") - содержит опасный краситель Е102; шоколадный батончик MilkyWay, произведен в России (компания "Марс") - содержит опасный краситель Е129; безалкогольный напиток Schweppes, "Пряна Журавлина" (компания Кока-Кола) - содержит опасный краситель Е129; безалкогольный напиток "С вкусом лайма", (марка "Оболонь") - содержит опасный краситель Е102; мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки», (марка «Полная чаша») - содержат опасные красители Е102 и Е110; детские драже M&Ms, произведены в России (компания "Марс") - содержат сразу 5 опасных красителей; конфеты «Барбарис», (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е122; драже "Морские камешки", (марка "Полная чаша") - содержат опасные красители Е102 и Е122; конфеты «Дюшес», (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е102; напиток соковый «Сицилийский красный апельсин», (марка "Сандора") - содержит опасный краситель Е110; конфеты «Гусиные лапки», (марка «Полная чаша») - содержат опасный краситель Е129; рулет с начинкой «клубника» 7 days, произведен в России (марка Chipita) - содержит опасный краситель Е124; две марки печенья "Фруктберри" с вкусом клубники и с вкусом вишни, произведено в Украине (марка "АВК") - содержит опасный краситель Е122; мармелад для больных диабетом «Розмай», - содержит сразу 3 опасных красителя Е102, Е122, Е124 безалкогольный сокосодержащий напиток Fanta, (компания Кока-Кола) — содержит опасный краситель Е104.