Бывший глава СБР Тихонов призвал Россию дать четкий ответ об участии в ОИ-2024

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в интервью "Советскому спорту" призвал российское руководство дать ясность в вопросе участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.