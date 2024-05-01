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Бывший глава СБР Тихонов призвал Россию дать четкий ответ об участии в ОИ-2024

Бывший глава СБР Тихонов призвал Россию дать четкий ответ об участии в ОИ-2024

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в интервью "Советскому спорту" призвал российское руководство дать ясность в вопросе участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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