Росгвардия заявила: День знаний в России прошел без происшествий

День знаний в России прошел без происшествий благодаря усилиям Росгвардии. Более 35 тыс. сотрудников обеспечивали безопасность на мероприятиях, уделяя особое внимание общественному порядку в местах массового пребывания и охране свыше 7,5 тыс.
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