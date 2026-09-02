Росгвардия заявила: День знаний в России прошел без происшествий

День знаний в России прошел без происшествий благодаря усилиям Росгвардии. Более 35 тыс. сотрудников обеспечивали безопасность на мероприятиях, уделяя особое внимание общественному порядку в местах массового пребывания и охране свыше 7,5 тыс.