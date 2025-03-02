Русская армия отрезала группу солдат ВСУ в лесопасадке под Купянском

ВС России продвигают на Купянском направлении, разрезая силы противника.Командир одного из подразделений группировки "Запад" ВС России с позывным Контора рассказал о том, что в одной из лесопосадок на участке фронта проводятся активные штурмовые действия.
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