Сенатор Климов назвал логичным предложение Путина Киеву возобновить переговоры

Валерий Шарифулин/ТАСС Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий логично и основано на национальных интересах России, сообщил в беседе с РЕН ТВ российский сенатор Андрей Климов.
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