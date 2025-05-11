РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Нахер с пляжа этих недоумков.В центре Москвы г...
  • Eduard
    Люди отправляющие оружие миротворцами не могут быть.Уголовник судьей быть не может!Песков: Россия не...
  • Eduard
    Хрен чешется? Так мы его отрежем,будит как еврей жить!Ребенок спас деву...

Сенатор Климов назвал логичным предложение Путина Киеву возобновить переговоры

Сенатор Климов назвал логичным предложение Путина Киеву возобновить переговоры

Валерий Шарифулин/ТАСС Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий логично и основано на национальных интересах России, сообщил в беседе с РЕН ТВ российский сенатор Андрей Климов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх