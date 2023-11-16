Акушерам решили дать право на отказ от абортов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой предусмотреть для медработников право на отказ от подготовки пациентки к аборту, если операция проводится не из-за риска для здоровья женщины.
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