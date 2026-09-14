Курс Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция высших психических функций у детей, имеющих нарушения различного генеза от НИИДПО

Название курса: Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция высших психических функций у детей, имеющих нарушения различного генеза Школа: НИИДПО Направление / специальность: Психология Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса Детская […] The post Курс Детская нейропсихология.