Маргинализируя Нетаньяху на Ближнем Востоке, Трамп доказывает, что у него нет никаких личных привязанностей, а только интересы

За президентом США Дональдом Трампом давно подмечено, что он легко меняет свою позицию по отношению к любому партнёру – от восторженной до пренебрежительной – в зависимости от того, что на данный момент сулит наибольшую выгоду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии