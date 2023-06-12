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Кадыров: бойцам «Ахмата» приходится выслеживать в Марьинке «вечно прячущихся» украинских военных и поэтапно их уничтожать

Кадыров: бойцам «Ахмата» приходится выслеживать в Марьинке «вечно прячущихся» украинских военных и поэтапно их уничтожать

Бойцам полка «Север-Ахмат» приходится выслеживать на территории Марьинки под Донецком «вечно прячущихся» украинских военнослужащих и поэтапно их уничтожать.

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