Треть москвичей сталкивались с обманом на маркетплейсах

Треть москвичей (30%) сталкивались с обманом при покупке товаров на популярных маркетплейсах. При этом половина опрошенных (48%) довольна работой интернет-магазинов, еще 40% оценивают их работу удовлетворительно, 5% считают ее плохой.
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