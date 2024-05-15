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Газета.ру

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Треть москвичей сталкивались с обманом на маркетплейсах

Треть москвичей сталкивались с обманом на маркетплейсах

Треть москвичей (30%) сталкивались с обманом при покупке товаров на популярных маркетплейсах. При этом половина опрошенных (48%) довольна работой интернет-магазинов, еще 40% оценивают их работу удовлетворительно, 5% считают ее плохой.

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