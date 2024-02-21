Ронни О’Салливан, Картер, Аллен и Гэри Уилсон показали отличную игру в 1/8 финала Players Championship 2024

Ронни О’Салливан с комфортом обыграл Чжоу Юэлуна, Али Картер также одержал легкую победу над Томом Фордом, Марк Уильямс потерпел поражение от Марка Аллена, а Гэри Уилсон продолжает демонстрировать отличную форму, выиграв у Хоссейна Вафаей 1/8 финала на турнире Players Championship 2024, сообщает WST.