Ронни О’Салливан, Картер, Аллен и Гэри Уилсон показали отличную игру в 1/8 финала Players Championship 2024

Ронни О’Салливан с комфортом обыграл Чжоу Юэлуна, Али Картер также одержал легкую победу над Томом Фордом, Марк Уильямс потерпел поражение от Марка Аллена, а Гэри Уилсон продолжает демонстрировать отличную форму, выиграв у Хоссейна Вафаей 1/8 финала на турнире Players Championship 2024, сообщает WST.
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