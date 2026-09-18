Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков покажут короткие программы

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19 сентября спортивные пары выйдут на лед на контрольных прокатах сборной России в Москве. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию Москва Пары Короткая программа Начало – 16:35 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.