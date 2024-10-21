Ямалец пойдет под суд за то, что потратил чужие деньги на шопинг и стрижку

Ямалец пойдет под суд зато, что неправомерно распоряжался чужими деньгами. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 27 июля 2024 года мужчина нашел около жилого дома банковскую карту, принадлежащую местному жителю, оснащенную функцией бесконтактной оплаты.
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