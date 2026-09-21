Цены на бензин АИ-92 в Ростове выросли до 99,9 рубля за неделю

На ростовских АЗС за неделю минимальная цена литра АИ-92 на частных станциях выросла с 81 до 86 рублей, а на несетевых — верхняя отметка поднялась с 67,59 до 99,90 рубля.
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