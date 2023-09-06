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Вздрогнул Запад, а причиной стал Ким Чен Ын и его отношения с нами – делюсь подробностями

Вздрогнул Запад, а причиной стал Ким Чен Ын и его отношения с нами – делюсь подробностями

ТОПОР ПРАВДЫ Казалось бы, чем тоталитарная, технологически неразвитая страна может напугать Запад? На самом деле, ещё как может.

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Комментарии
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Oleg Jochim
И поддерживая евро-амерские санкции против Ирана и Кореи получали от запада технологии и втихую делились с ними
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2 час.
СК
Сергей К
А что, Корейцам слабо самим развивать технологии? Вот пропаганда!. Все в этой пропаганде недотепаные, глупые. Обезьяны...в общем...  Но зато вот Запад - да...!!! Рулит.... Там же - люди же живут...!
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2 час.
АБ
Александр Балушкин
С корейца и насегодня более практичнее, если ООН не вставит новые палки.
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1 час.

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