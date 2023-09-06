Вздрогнул Запад, а причиной стал Ким Чен Ын и его отношения с нами – делюсь подробностями

И поддерживая евро-амерские санкции против Ирана и Кореи получали от запада технологии и втихую делились с ними

СК

Сергей К

А что, Корейцам слабо самим развивать технологии? Вот пропаганда!. Все в этой пропаганде недотепаные, глупые. Обезьяны...в общем... Но зато вот Запад - да...!!! Рулит.... Там же - люди же живут...!