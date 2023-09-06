Вздрогнул Запад, а причиной стал Ким Чен Ын и его отношения с нами – делюсь подробностями
ТОПОР ПРАВДЫ
Казалось бы, чем тоталитарная, технологически неразвитая страна может напугать Запад? На самом деле, ещё как может.
Комментарии
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И поддерживая евро-амерские санкции против Ирана и Кореи получали от запада технологии и втихую делились с ними
А что, Корейцам слабо самим развивать технологии? Вот пропаганда!. Все в этой пропаганде недотепаные, глупые. Обезьяны...в общем... Но зато вот Запад - да...!!! Рулит.... Там же - люди же живут...!
С корейца и насегодня более практичнее, если ООН не вставит новые палки.
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