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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силкин об игре «Краснодар» – «Динамо»: «Тест для «быков» на готовность сделать последний шаг к успеху. Будет увлекательный и напряженный матч»

Игра 30-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу на поле «быков». «Как и год назад, будет очень увлекательный и напряженный матч.

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