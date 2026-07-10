В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности

Информация об ухудшении погоды опубликована пресс-службой администрации города 10 июля. "По информации Росгидрометцентра, с 6 до 21 часа 11 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с грозой", – говорится в сообщении.