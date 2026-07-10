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Metro новости

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В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности

Информация об ухудшении погоды опубликована пресс-службой администрации города 10 июля. "По информации Росгидрометцентра, с 6 до 21 часа 11 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с грозой", – говорится в сообщении.

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