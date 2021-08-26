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Toyota Prius станет первым гибридом в Nightshade Special Edition

Toyota Prius станет первым гибридом в Nightshade Special Edition

Toyota Prius 2022 модельного года станет первым гибридом в семействе Nightshade Special Edition. Предлагаются полный комплект версий: в передне- и полноприводном исполнениях, полностью электрифицированным вариантом, во всех уровнях комплектаций.

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