Учащиеся ´Бобруйского государственного технологического колледжа´ приняли участие в мероприятиях IV Всебелорусского крестного хода ´Церковь и армия´, посвященного 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
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