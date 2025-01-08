Онколог Каприн: мошенники предлагают платные испытания онковакцины

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал, что пациентам поступают звонки с предложениями пройти «второй этап» клинических испытаний онкологической вакцины на платной основе.
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