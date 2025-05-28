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«Врожденное хохлятство мешает Украине наладить производство оружия» – ВСУушник

«Врожденное хохлятство мешает Украине наладить производство оружия» – ВСУушник

Из-за поголовного воровства на Украине не могут наладить производство дронов на оптоволокне. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил ВСУшник с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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