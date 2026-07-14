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Собянин рассказал о новых образовательных объектах столицы

Собянин рассказал о новых образовательных объектах столицы

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин В предстоящем учебном году для московских школьников откроют двери более 60 новых образовательных объектов, рассказал в своем канале в мессенджере "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

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