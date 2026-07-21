Эксперт Солабуто предсказал снижение ставки ЦБ до 14% 24 июля

На заседании 24 июля Центробанк, вероятно, снизит ключевую ставку на 0,25% до 14%. Финансовый эксперт Николай Солабуто отметил влияние заявления президента Путина о необходимости дальнейшего снижения для экономики России.
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