Страна и люди
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Страна и люди

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Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел

Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел

Росавиация до 12 августа ограничила высоту полетов до 4 900 метров в районе московского авиаузла и запретила транзитные полеты через него.

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