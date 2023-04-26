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Конгрессмены от обеих партий представят резолюцию о том, что США нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991-го

Конгрессмены от обеих партий представят резолюцию о том, что США нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991-го

Члены американского Конгресса от Демократической и Республиканской партий представят документ о том, что Соединенным Штатам нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991-го.

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