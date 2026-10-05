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Мужчина убил трех женщин и попытался вывезти их тела в лес под Нижним Новгородом

Мужчина убил трех женщин и попытался вывезти их тела в лес под Нижним Новгородом

Жителя Нижегородской области обвиняют в дезертирстве и тройном убийстве. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, мужчина сбежал из воинской части, а после убил сожительницу, ее мать и дочь.

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