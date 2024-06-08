Швыдкой назвал число стран-участниц «Интервидения»

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал число стран, давших согласие на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в России, сообщает РИА Новости.
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