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Газета.ру

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BMJ: риск алопеции при приеме "Оземпика" выше, чем у аналогичных препаратов

BMJ: риск алопеции при приеме "Оземпика" выше, чем у аналогичных препаратов

Крупное исследование Пенсильванского университета показало, что пациенты, принимающие агонисты рецепторов GLP-1 — такие как семаглутид ("Оземпик", "Вегови") и тирзепатид ("Мунджаро") — в 1,37–1,68 раза чаще сталкиваются с выпадением волос, чем люди на альтернативных препаратах от диабета и ожирения.

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