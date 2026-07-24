BMJ: риск алопеции при приеме "Оземпика" выше, чем у аналогичных препаратов

Крупное исследование Пенсильванского университета показало, что пациенты, принимающие агонисты рецепторов GLP-1 — такие как семаглутид ("Оземпик", "Вегови") и тирзепатид ("Мунджаро") — в 1,37–1,68 раза чаще сталкиваются с выпадением волос, чем люди на альтернативных препаратах от диабета и ожирения.