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Российские ПВО за один день уничтожили 182 украинских беспилотника над разными регионами

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 182 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих вооружённым силам Украины, в воздушном пространстве над несколькими регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей.

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