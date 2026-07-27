Российские ПВО за один день уничтожили 182 украинских беспилотника над разными регионами

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 182 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих вооружённым силам Украины, в воздушном пространстве над несколькими регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей.
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