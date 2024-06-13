В Челябинской области появятся новые меры поддержки молодых семей и студентов

Власти Челябинской области разработали новый план поддержки молодых семей и студентов. Губернатор региона Алексей Текслер подчеркнул важность создания благоприятных условий для роста численности населения, особенно среди молодежи, которая учится в университетах и колледжах.
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