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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Переиграли вчистую: ФСБ сорвала попытку военной разведки Бандеростана угнать вертолёт РЭБ ВКС России

Переиграли вчистую: ФСБ сорвала попытку военной разведки Бандеростана угнать вертолёт РЭБ ВКС России

Террористы из ГУР МОУ планировали завербовать русского военного лётчика, вынудить его пойти на предательство Родины, убить товарищей (отравить экипаж, а в случае, если яд не подействует, расстрелять) и угнать уникальный российский вертолёт Ми-8МТПР-1 "Рычаг" - это вертолётный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления ракет класса "земля — воздух" и глушения вражеских радаров.

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