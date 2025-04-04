Потанин рассказал, почему Овечкина сразу примут в Зал славы: «Есть две причины, по которым за океаном это сделают»

Глава «Норникеля», член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин в интервью «Глава «Норникеля», член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин в интервью «Матч ТВ» заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин войдет в Зал хоккейной славы в Торонто сразу же, как завершит карьеру в Северной Америке.