Потанин рассказал, почему Овечкина сразу примут в Зал славы: «Есть две причины, по которым за океаном это сделают»

Глава «Норникеля», член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин в интервью «Глава «Норникеля», член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин в интервью «Матч ТВ» заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин войдет в Зал хоккейной славы в Торонто сразу же, как завершит карьеру в Северной Америке.
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