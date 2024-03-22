Читатели Le Figaro призвали президента Франции Эммануэля Макрона одуматься после заявления вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Во Франции забили тревогу после угрозы России
Комментарии
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Сергей Мисников
Надо бить не по солдатам.....А по Франции.......
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11 час.
Вик Норд
Солдаты служащие врагу,убивающие русских людей,имеют ПОЛНУЮ ответственность,за действия командования,и его преступные приказы,и если у НЕГО в руках оружие,направленное против меня,моей семьи,моей Родины,то ОН приоритетная цель на уничтожение... ,вы в курсе,например,что служащих украинских артиллерийских бригад в плен не берут?Совсем не берут,и думаю Вы понимаете за ЧТО?
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8 час.
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