Во Франции забили тревогу после угрозы России

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Сергей Мисников
Надо бить не по солдатам.....А по Франции.......
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11 час.
Вик Норд
Солдаты служащие врагу,убивающие русских людей,имеют ПОЛНУЮ ответственность,за действия командования,и его преступные приказы,и если у НЕГО в руках оружие,направленное против меня,моей семьи,моей Родины,то ОН приоритетная цель на уничтожение... ,вы в курсе,например,что служащих украинских артиллерийских бригад в плен не берут?Совсем не берут,и думаю Вы понимаете за ЧТО?
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8 час.

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