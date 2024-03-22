Во Франции забили тревогу после угрозы России

Вик Норд

Солдаты служащие врагу,убивающие русских людей,имеют ПОЛНУЮ ответственность,за действия командования,и его преступные приказы,и если у НЕГО в руках оружие,направленное против меня,моей семьи,моей Родины,то ОН приоритетная цель на уничтожение... ,вы в курсе,например,что служащих украинских артиллерийских бригад в плен не берут?Совсем не берут,и думаю Вы понимаете за ЧТО?