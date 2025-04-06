Что нельзя делать в Таиланде ни в коем случае: названы жесткие табу для иностранных туристов

Опытный российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Таиланде и описал некоторые действия туристов в этой стране фразой «такое не прощают».
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