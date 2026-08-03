Ослепнуть за 30 минут: как опасный TikTok-тренд лишил девушку зрения

Она хотела просто зарядиться энергией, а вместо этого навсегда потеряла способность видеть чётко. Реальный случай солнечной ретинопатии, о котором должны знать все, кто хоть раз смотрел на солнце без защиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии