Текст выходного дня.Давайте поговорим о неинтересном, то есть обо мне. Вынужденно, ибо отдельные персонажи, которые не могут возразить по сути моих текстов, пытаются переходить на личности (благо есть на что переходить) достаточно регулярно.
Решительно размежеваться(с)
Комментарии
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Вадим Филин
Правило одно: начал оправдываться - виновен.
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19 час.
МБ
Максим Буров
Какой то повествовательный перекос. Основной текст говорит о том , что автор Не делает, а не основной- перечисляет тех , кто таки это Делает, гады такие.
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18 час.
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