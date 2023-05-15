Страна и люди

9 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Это замечательно.  Они хотели для нас  все это сотворить. а получается для  самих себя. Вот пусть и выдыхают радиоакт...Ветер в сторону П...
  • Андрей
    не дождёшься конца рекламы.PolitWera: Фронто...
  • Anlrey Boracow
    Крысы не поделили норку! Один урод покрасил кетчупом другого урода. А чего не перышком потыкал? Так было бы намного в...Евгений Сатановск...

Корреспондент «Звезды» показал осколок ракеты, ударившей утром по Луганску

Корреспондент «Звезды» показал осколок ракеты, ударившей утром по Луганску

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал осколок ракеты, которая ударила утром по Луганску. По его словам, взрыв был такой силы, что во всех домах рядом с местом ЧП вылетели стекла, фрагменты ракеты разлетелись приблизительно на сотни метров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх