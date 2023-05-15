Корреспондент «Звезды» показал осколок ракеты, ударившей утром по Луганску

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал осколок ракеты, которая ударила утром по Луганску. По его словам, взрыв был такой силы, что во всех домах рядом с местом ЧП вылетели стекла, фрагменты ракеты разлетелись приблизительно на сотни метров.
Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал осколок ракеты, которая ударила утром по Луганску. По его словам, взрыв был такой силы, что во всех домах рядом с местом ЧП вылетели стекла, фрагменты ракеты разлетелись приблизительно на сотни метров.
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