Украина приглашение на саммит «Большой двадцатки», который пройдёт во Флориде, не получала, но Зеленский готов вылететь туда немедленно, как только получит соответствующий сигнал от Дональда Трампа.
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