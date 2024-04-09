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Феерия в Нижнем Новгороде, дебютные голы Педро и Роналдо и вопросы к судейству: чем запомнился 23-й тур РПЛ

Феерия в Нижнем Новгороде, дебютные голы Педро и Роналдо и вопросы к судейству: чем запомнился 23-й тур РПЛ

Гол 18-летнего бразильского полузащитника Педро помог «Зениту» взять верх над «Балтикой», а точный удар его соотечественника Роналдо позволил «Ростову» уйти от поражения во встрече с «Сочи».

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