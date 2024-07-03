Эрдоган: атаки Израиля на Палестину направлены против глобального мира

Атаки Израиля на Палестину направлены против глобального мира, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, 3 июля сообщает канцелярия турецкого лидера.
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